Benzin deposundan esrar çıktı

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polis ekiplerince durdurulan otomobilin benzin deposunda 6 kilogram kubar esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuydu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antakyaİskenderun Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Narkotik dedektör Köpeği ile birlikte otomobilde yaptığı arama yaptı. Yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeğinin benzin deposuna tepki vermesi üzerine, benzin deposu ekiplerce söküldü. Sökülen benzin deposunda, poşetlere sarılı halde zulananan 14 adet paket halinde toplam 6 kilogram esrar maddesi ile geçirildi.