Beyhan Demirtaş kültür evini ziyaret etti

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Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Halk Eğitim Merkezine bağlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Evini ziyaret etti. Yüreğir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren kültür evinde kursiyerler tarafından yapılan el sanatları ürünlerini inceleyen ve ürünler hakkında bilgiler alan Beyhan Demirtaş, vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı yaparak onlara bir ekmek kapısı veya boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bir uğraş olan kursların önemine değindi. Bilgi, eğitim ve meslek yuvası olan kültür evlerinde kurs alan herkese başarılar dilediğini ifade eden Beyhan Demirtaş, Adana'nın sosyo- kültürel potansiyelini geliştiren faaliyetlere desteklerinin tam olduğunu dile getirdi. Kağıt rölyef, ipek böceği kozası, kağıt telkari, seramik hamuru el sanatları kurslarının yer aldığı atölyede tahta baskı çalışması da gerçekleştiren Beyhan Demirtaş, kursiyerlerle yaptığı sohbetin ardından Fatih Sultan Mehmet Kültür Evi'nden ayrıldı.