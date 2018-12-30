Boşanmak istiyorsa öldürmek mi gerekir

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Adana'da 20 yıllık eşi Harun Çopur (45) tarafından boşanmak istediği gerekçesiyle çekiç ve bıçakla öldürülen Sevda Çopur'un (38) komşuları katile lanetler yağdırdı. Kadın cinayetlerinin durmasını isteyen Yıldız Uncu, "Bir kadın boşanmak istiyorsa öldürülmesi mi gerekir? Medeni insan gibi boşanırsınız. Kadının ve çocuklarının günahı neydi?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu arada Çopur'un çiftinin 5 yaşındaki çocukları H., devlet korumasına alındı. Sevda Çopur'un cinayete kurban gittiği olay 25 Aralık sabahı Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sevda Çopur, Harun Çopur'dan boşanıp küçük oğlu H.'yi de alıp İstanbul'da yaşayan ailesi ve büyük oğlu Akif'in yanına gitmek istedi. Bu duruma itiraz eden Harun Çopur, çekiç ve bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, polis tarafından gözaltına alınan katil koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sevda Çopur, Buruk mezarlığında toprağa verilirken, 5 yaşındaki oğlu H. ise devlet tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bu arada Sevda Çopur'un komşuları katil kocaya lanetler yağdırdı. Yıldız Uncu, "kadın boşanmak istiyor. Bunda anlaşılmayan ne var? Medeni insan gibi boşanırsınız olur biter. Bir kadın boşanacak diye öldürmek mi gerekir. Bu kadınlara şiddet ne zaman son bulacak? Anne mezara giderken, iki çocuğu ortada kaldı" dedi.