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Büyük maraton 6 Ocak’ta

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Büyük maraton 6 Ocak’ta
ADANA'NIN düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına bu sene 9'uncusu organize edilen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 6 Ocak Pazar günü koşulacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, maraton ve halk koşusunun kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kurtuluş kutlamalarında sporun birleştirici, bütünleştirici ruhunun tüm Adana'yı saracağına olan inancını vurgulayan Akyürek, "Sporun atası sayılan atletizmin bir kolu olan maratonu, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy da, "Dünyaca ünlü atletlerin yarışacağı maraton kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık. 4 Ocak'ta Atatürk Parkı içindeki 75. Sanat Galerisi'nde spor fuarı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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