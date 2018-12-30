Büyük maraton 6 Ocak’ta

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına bu sene 9'uncusu organize edilen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 6 Ocak Pazar günü koşulacak.Kurtuluş kutlamalarında sporun birleştirici, bütünleştirici ruhunun tüm Adana'yı saracağına olan inancını vurgulayan Akyürek,dedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy da,ifadelerini kullandı.