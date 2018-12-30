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Emekli öğretmeni öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Emekli öğretmeni öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
MERSİN Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67), evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte çektiği videoyu arkadaşına gönderince yakalanan Y.G. (15), adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Y.G., 'neden yaptın' sorusuna, "Kendimi korudum, cinsel taciz girişiminde bulundu. Ne yapacağımı bilmiyordum, bana yardım etmesi içinde cesetle birlikte çektiğim videoyu arkadaşına gönderdim" dedi. Y.G.'nin, daha önce de iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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Emekli öğretmeni öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
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