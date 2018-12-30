Erdemli’de mamografi ücretsiz

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MERSİN'İN Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise bağırsak kanseri tarama merkezinin (KETEM) hizmete girdiğini belirterek, mamografi cihazından kadınların ücretsiz faydalandığını söyledi. Kadınların mamografi çektirmek için başka ilçelere ya da kent merkezine gitmelerine gerek kalmadığını kaydeden Loğlaroğlu, bu hizmetin vatandaşlara sosyal güvencesi olsun ya da olmasın ücretsiz verildiğini söyledi. Kuruma başvuran 40 yaşını tamamlamış 70 yaşından gün almamış kadınların meme kanserinin erken teşhisi için mamografi çekimlerinin başladığını kaydeden Dr. Loğlaroğlu, ''Mamografi cihazı tamamen dijital olup sonuçları dijital sistem aracılığıyla Hacettepe Üniversitesi radyoloji uzmanları tarafından okunmaktadır. Sonuçlar aile hekimleri vasıtasıyla vatandaşlarımıza en geç 15 gün içerisinde ulaştırılmaktadır" dedi.