Fidanlar kaldırımda can bulacak

BUGÜN NELER OLDU

Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile Erdemli Belediyesinin başlatmış olduğu 5 bin fidanın toprakla buluşacağı 'Erdemliyi Yeşillendiriyoruz' projesi kapsamında Başkan Mükerrem Tollu öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı. Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin ve Final Okullarından 108 öğrenci ve öğretmenleri, Erdemli Tema Gönüllüleri ile birlikte fidan dikimini gerçekleştiren Başkan Mükerrem Tollu, görevde oldukları 10 yıl boyunca hep daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Erdemli için çalıştıklarını söyledi. TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile başlattığımız bu proje ile Erdemlimizin kaldırımlarına ve sokaklarına belediyemizin kendi yetiştirdiği fidanları geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte ağaç dikerek yeşillendiriyoruz diyen başkan Tollu, ''Erdemli TEMA Gönüllü Temsilciliğine çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.