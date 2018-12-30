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Gaziantep telafi peşinde

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Gaziantep telafi peşinde
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edecekleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istediklerini söyledi. Ligde bugün saat 13.00'te Şahinbey Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Gaziantep Basketbol hazırlıklarını tamamladı. Markovic, iyi başladıkları ligde iki haftadır mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi. Bu süreçte galibiyete zaman zaman çok yaklaşmalarına rağmen kadrodaki eksiklikler ve küçük hatalar nedeniyle mağlubiyetin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Markovic, "Son haftalardaki puan kayıplarına, İstanbul Büyükşehir karşısında son vermek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız bunun üzerine" dedi.
Başantrenör Nenad Markovic: Son haftalardaki puan kayıplarına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istiyoruz.
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Gaziantep telafi peşinde
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