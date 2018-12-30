Gaziantep telafi peşinde

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden'un başantrenörü Nenad Markovic, son dönemdeki puan kayıplarına bu hafta konuk edeceklerikarşısında son vermek istediklerini söyledi.Markovic, iyi başladıkları ligde iki haftadır mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi. Bu süreçte galibiyete zaman zaman çok yaklaşmalarına rağmen kadrodaki eksiklikler ve küçük hatalar nedeniyle mağlubiyetin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Markovic,dedi.Son haftalardaki puan kayıplarına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında son vermek istiyoruz.