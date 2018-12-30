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Kanser hastası minik Elif için ilaç isteği

’de, lenf bezi kanseri teşhisi konulan Güldane Elif’in babası ilaçlarını almakta zorlanıyor

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Kanser hastası minik Elif için ilaç isteği
TEDAVISI hastanede süren kızına refakat ettiği için yaklaşık 3 aydır mesleğini de yapamayan oto elektrik ustası Uzlar, ilaç tutarlarının devlet tarafından ödenmesini istiyor. Erdemli ilçesinde yaşayan Selim-Berna Uzlar çiftinin iki çocuğundan birisi olan Güldane Elif, 3 ay önce yüksek ateş ve boğaz şişkinliği şikayeti ile babası tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaçlı tedaviye rağmen herhangi bir iyileşme görülemeyen Elif, daha sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene sonucunda lenf bezi kanseri teşhisi konulan küçük Elif, Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi altına alındı. Kızlarının hastalığı nedeni ile dönüşümlü olarak hastanede refakatçi olarak kalan anne ve baba, zor günler geçirmeye başladı. Kızına refakat ettiği için ilçedeki oto elektrikçi dükkanını açamadığını ve maddi olarak zor günler geçirdiklerini dile getiren baba Selim Uzlar, ücretli ilaçları alamadıklarını belirterek, "Bazı ilaçları devlet karşılıyor, bazılarını karşılamıyor. Kızımın iyileşmesi için bu ilaçları düzenli olarak kullanması gerekiyor. Devletin karşılamadığı ilaçları kendimiz parayla alıyoruz. Benim sanayideki iş yerim 3 aydır kapalı. Eş dostun yardımları ile ayakta duruyoruz. 3 aydır hastanede kızımın yanında kalıyoruz. Her an bizlere ihtiyacı oluyor" dedi.
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Kanser hastası minik Elif için ilaç isteği
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