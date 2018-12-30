Kiloyu ver ayakkabıyı al

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçe Belediyesi, sağlıklı yaşam için obezite ile mücadeleye başladı. Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde, yüz elli kişilik bir guruba vücut kitle indeksi hesaplaması yapılarak, bir ay içerisinde sağlık koşullarına uygun olarak dört kilo veren kadınlara, spor ayakkabısı hediye edilmesi üzerine kampanya başlatıldı.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sağlıklı yaşam üzerine ilçenin her mahallesine spor kompleksleri açtıklarını, sadece kadınların değil çocukların ve erkeklerinde çalışabilmesi için çeşitli alanlar oluşturduklarını söyledi. Başkan Tollu, sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.