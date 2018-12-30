Önce takımım mutlu olmalı

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por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Adana'da kendi tesislerinde başlayacak olan Adanaspor'un teknik patronu Coşkun Demirbakan transfer beklentilerine noktayı koyarak, "Mevcutları mutlu etmeden transfer yapmak sağlıklı olmaz"
dedi. Demirbakan, gerçekçi olunması gerektiğini ve kulüplerin ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Kulüp başkanı Bayram Akgül ile görüştüklerini söyleyen Demirbakan, "Başkan ilk etapta mevcut oyuncuların ekonomisini sağlamak istiyor. Ben de aynı görüşteyim. Mevcutları mutlu etmeden transfer yapmak sağlıklı olmaz. 3 kişiyi kazanalım derken 15 kişiyi kaybederiz. Transferi herkes ister. Ama kulübün şartlarını ve bütçesini de düşünmemiz gerekiyor"
diye konuştu. İÇİNİZ RAHAT OLSUN
Devre arasının kısa olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, taraftarın tedirgin olmamasını istedi. Demirbakan, "Herkes müsterih olsun. Bizim aşağı ile işimiz yok. Biz gidersek yukarılara doğru gideriz. Elimizdeki kadro yeterli. Bizim hedefimiz ilk on. İlk yarıyı on birinci sırada tamamladık. Hedefimize bir basamak kaldı. İkinci yarı bu hedefimize ulaşırız. Devre arası kendi tesisimizde çalışacak olmamız da bizim için avantaj olacak"
ifadelerini kullandı. GECİKMELİ GELECEKLER
ADANASPOR'DA ülkelerine giden Brezilyalı Digao, Diniz ve Macar golcü Robert Feczesin'in geç döneceği öğrenildi. Sakatlıkları geçen 3 oyuncu, kendi ülkelerinde doktor kontrolünden geçerek sağlıklı şekilde Türkiye'ye dönmek istedikleri için teknik direktör Coşkun Demirbakan'dan izin istedi. Demirbakan da oyunculardan ikinci yarıya sorunsuz bir şekilde gelmelerini talep etti.