Önce takımım mutlu olmalı

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por Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Adana'da kendi tesislerinde başlayacak olan Adanaspor'un teknik patronu Coşkun Demirbakan transfer beklentilerine noktayı koyarak,dedi. Demirbakan, gerçekçi olunması gerektiğini ve kulüplerin ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Kulüp başkanı Bayram Akgül ile görüştüklerini söyleyen Demirbakan,diye konuştu.Devre arasının kısa olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, taraftarın tedirgin olmamasını istedi. Demirbakan,ifadelerini kullandı.ADANASPOR'DA ülkelerine giden Brezilyalı Digao, Diniz ve Macar golcü Robert Feczesin'in geç döneceği öğrenildi. Sakatlıkları geçen 3 oyuncu, kendi ülkelerinde doktor kontrolünden geçerek sağlıklı şekilde Türkiye'ye dönmek istedikleri için teknik direktör Coşkun Demirbakan'dan izin istedi. Demirbakan da oyunculardan ikinci yarıya sorunsuz bir şekilde gelmelerini talep etti.