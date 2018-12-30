Psikolojinin bu yılki gündemi: Narrative Terapi

BUGÜN NELER OLDU

Narrative Terapinin etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Arıcak, Narrative Terapinin bir duyarlılık hali ve özel bir dünya görüşü olduğundan bahsetti. Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu programa, alanında uzman bilim insanları konuşmacı olarak katıldı. Bilimsel içeriği ve birbirinden değerli konuşmacıların sunumuyla katılımcıların dikkatini çeken sempozyumda, kişiler ve kişilerarası problemlerin çözümünde dil ve öykünün önemine vurgu yapıldı. Psikoloji Gündemine: Uzman Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer; "Bir Dünya Görüşü Olarak Narrative Terapi", Psikolog Danışman Gülce Nur Dinçer; "Çocuklarla Narrative Terapi ile Uygulamaları", Psikolog Büşra Yazıcı ve Psikolog Danışman Merve Koca "Kollektif Narrative Terapi Uygulamaları'' sunumları ile alanında uzman konuşmacılar katıldı. Sunumları ile büyük beğeni alan konuşmacılar Narrative Terapi'de, kişinin çevresinde ve kendisinde yarattığı etkiler üzerinden konuştu. Psikolog Büşra Yazıcı ve Psikolog Danışman Merve Koca sunumlarında hazırladıkları tiyatral (seyirlik) oyunlarıyla, katılımcılardan büyük alkış aldı. Sunumların sonunda konuşmacılar, katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı. Soru ve cevap kısmının ardından konuşmacılara verilen plaket takdimiyle sempozyum tamamlandı