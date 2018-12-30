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Tarihe iz bırakanlar için anket çalışması başlatıldı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Tarihe iz bırakanlar için anket çalışması başlatıldı
KIBRIS Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs toplum tarihinde iz bırakmış kişileri gelecek nesillere taşımak adına müzede sergilenecek heykellerin belirlenmesi için anket çalışması başlattı. Online, gazeteler ve sahada olmak üzere sorular yöneltilerek başlatılan anket çalışmasında katılımcılara, sorulacak sorulardan biri de "Kıbrıs toplumunda iz bırakmış şahsiyetlerden kimlerin heykellerini Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesinde görmek istersiniz" sorusu olacak. Anket katılımcıları bu soruya toplumun her kesiminden istedikleri kadar değerin ismini yazabilecekler. Farklı yönetmeler kullanılarak gerçekleştirilecek anket çalışması sonucunda, Kıbrıs Türk toplumunun görüşleri doğrultusunda iz bırakmış şahsiyetlerin heykelleri yapılacak.
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Tarihe iz bırakanlar için anket çalışması başlatıldı
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