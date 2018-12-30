Yeni yıla özel liste yapıyorsanız dikkat

BUGÜN NELER OLDU

ayı, kendimizi ve geride bıraktığımız seneyi değerlendirdiğimiz; yeni yıl ile ilgili umut dolu olduğumuz bir aydır. Çoğu insan geçtiğimiz yıl kendi için belirlediği hedeflerden hangilerini gerçekleştirdiğine bakar. Her sene; bu yıl nasıl bir insan olacağım listesi hazırlar. Bu listeyi hazırlamak keyiflidir, kimilerini şevklendirir, kimileri içinse yeni hedeflerini belirlemekte yardımcı olduğunu söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Psikolog Hande Nacar Baş, uzun vadede bu listelerin bizlere yetersiz olduğumuzu hissettirebileceğini de vurguluyor. Baş'ın önerisi ise, "Hayata olumlu bakmaya çalışmak bunun için de doğru cümlelerle kendinize seslenin, içinizde iyi olanlara odaklanın, onu yüceltin" dedi.