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AK Parti İl teşkilatından SABAH’a ziyaret

Giriş Tarihi: 31.12.2018
AK Parti İl teşkilatından SABAH’a ziyaret
AK Parti Adana İl Başkan vekil Şerif Güler, Seyhan Belediye Başkan aday adayı Ali Coşkun, Sabah Gazetesi'ni ziyaret ederek Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile Adana gündemini konuştu. "Reis'imizin verdiği talimatlar doğrultusunda hizmet yapmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Şerif Güler, "Göreve yeni geldim. AK Parti'nin bekası için elimizden gelen gayreti tüm teşkilatımızla birlikte göstereceğiz. AK Parti Adana hak ettiği değeri her zaman buluyor, bundan sonra da bulmaya devam edecektir. Gece gündüz çalışarak bayrağı taşımaya devam edeceğiz" dedi.
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AK Parti İl teşkilatından SABAH’a ziyaret
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