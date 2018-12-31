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Anamur Belediye Korosu büyüledi

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Anamur Belediye Korosu büyüledi
Mersin'in Anamur ilçesinde esnaftan öğrenciye, mühendisten işçiye kadar çeşitli mesleklerden müzikseverlerin yer aldığı 150 kişilik Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde İzmir Marşı ile başlayan konseri Şef Hakan Uysal yönetti. 20 parçalık repertuardaki 'Yeşil Başlı Telli Turnam, Çay Elinden Öteye, Köprüden Geçti Gelin, Mavilim, Bir Dalda İki Kiraz' gibi eserleri seslendiren koronun perfonmansı ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Mehmet Türe, "Bu tür eğlenceleri düzenleyebiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.
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Anamur Belediye Korosu büyüledi
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