Eirenopolis turizme kazandırılacak

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Osmaniye'ninDüziçi ilçesinde belediyenin altyapı çalışması sırasında bulunan tarihi Eirenopolis şehrine ait bin 600 yıllık kanalizasyon sistemi, tuvalet ve temiz su borularının, ilk günkü gibi sapasağlam durması dikkati çekti. Belediyenin Cumhuriyet Mahallesi'nde altyapı çalışması yapmak için 4 yıl önce kazdığı alanda antik kente ait bulgulara rastlanılması üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğü bünyesinde 2016'da başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Düziçi Belediyesinin desteğiyle süren kazı çalışmalarıyla Eirenopolis Antik Kenti'ne ait kilise, vaftiz alanı ve hamam kalıntılarının bulunduğu 2 bin metrekarelik alanda ortaya çıkarılan kanalizasyon sistemi, tuvalet ve buraya temiz su taşıyan boruların da olduğu bölgenin turizme kazandırılması hedefleniyor. Milattan sonra 1. yüzyılda Romalılar tarafından kurulduğu tahmin edilen antik kentte daha sonra hüküm süren Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığı tespit edilen sistemin ve diğer kalıntıların bölgede yapılacak düzenlemelerle sergilenmesi planlanıyor.