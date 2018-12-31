Gaziantep komada

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor'un başkanı Hasan Şahin, çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası aldıklarını belirterek,dedi. Şahin, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulu'nun 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin,diye konuştu. Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.