Gaziantep komada

TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor'un başkanı Hasan Şahin, çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası aldıklarını belirterek, "Bu sezon cezalar nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz"
dedi. Şahin, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulu'nun 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi"
diye konuştu. Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.