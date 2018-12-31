Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep komada

Gaziantep komada

Başkan Hasan Şahin, “Bu sezonki puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz... Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak” dedi

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Gaziantep komada
TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor'un başkanı Hasan Şahin, çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası aldıklarını belirterek, "Bu sezon cezalar nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz" dedi. Şahin, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulu'nun 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi" diye konuştu. Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep komada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN