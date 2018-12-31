Geleceğin binicileri yetişecek

Adana Atlı Spor Kulübü içinde faaliyetlerini 7 yıldır sürdüren Pony Kulübü, Dilyon Dimitrov koordinesinde ve uzman antrenör kadrosuyla yaşları 4 ile 10 yaş arasında değişen çocuklara at sevgisini aşılarken binicilik sporunun temellerini burada veriyor. Binicilik sporunun temelini oluşturan Pony, Adana'da ilk kez bir organizasyona da imza atmanın hazırlığı içinde.
Mart ayında Adana Atlı Spor kulübünde düzenlenecek olan Pony yarışlarına katılımın oldukça fazla olacağı açıklandı. İlk kez böyle bir organizasyon Adanalılar'ın beğenisine sunulacak ve geleceğin binici adayları da hünerlerini burada göstermenin heyecanını yaşayacak.