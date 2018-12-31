Geleceğin binicileri yetişecek

BUGÜN NELER OLDU

Adana Atlı Spor Kulübü içinde faaliyetlerini 7 yıldır sürdüren Pony Kulübü, Dilyon Dimitrov koordinesinde ve uzman antrenör kadrosuyla yaşları 4 ile 10 yaş arasında değişen çocuklara at sevgisini aşılarken binicilik sporunun temellerini burada veriyor.Mart ayında Adana Atlı Spor kulübünde düzenlenecek olan Pony yarışlarına katılımın oldukça fazla olacağı açıklandı.