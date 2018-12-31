GGC çözüm için destek istedi

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GaziantepGazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, Ankara'ya giderek yerel basının sorunlarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve milletvekillerine rapor halinde sundu. GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Heyet; Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay ve Hüseyin Filiz'i ziyaret ederek basının sorunlarının çözümü için destek talebinde bulundu. Başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri Yaşar Yavuz, Mehmet Boncuk, Bekir Şahin, Gülşah Sert, İsmail Şahin ve Bora Zor'dan oluşan heyet daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti. Yerel basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette heyet, Bakan Gül'e sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik rapor sunuldu. Ziyarette yerel basının sorunlarına dikkat çeken GGC Başkanı İbrahim Ay, kamusal görev üstlenen yerel basının ekonomik yönden ağır bir yük altında olduğunu, yerel medyanın sorunlarına çözüm bulabilmek için GGC olarak ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi. Ay, gazeteci meslek örgütleriyle ilgili diğer mesleklerde olduğu gibi yasal bir düzenlemenin gerekliliğini de dile getirdi.