Hatay yeni yılda projelerle şahlanacak

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay'da çok önemli müjdeler verdiğini belirterek, müjdelerin Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ı Hatay'da ağırlamak için bir süredir AK Parti milletvekilleriyle davet ettiklerini belirtti. Davetlerini kırmadıkları için Turhan'a teşekkürlerini ileten Yayman, "Bizim bir sloganımız var. 'Onlar konuşur, AK Parti yapar'. Ulaştırma Bakanımızın ziyareti bu sloganımızın doğruluğunu birkez daha ortaya koydu. Hatay'ımız için uzun zamandır bekleyen projeler için somut adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ederiz" diye konuştu. Bakan Turhan'ın Hatay sınırları dahilindeki otoban yolunun ücretsiz hale getirileceğinin müjdesini de verdiğini vurgulayan Yayman, kent ihtiyaçlarının çözümü için kente her ay bir bakanı getirmek istediklerini söyledi. AK Parti milletvekilleri olarak seçildikleri günden itibaren 'Kardeşliğimiz ve birliğimiz, gücümüzdür' sözünü kullandıklarını anlatan Yayman, "Biz bir ve beraber olursak tüm işlerimizi başarıyla tamamlarız. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Hatay'da ağırlamıştık. İnşallah şehrimize her ay bir bakan getirip sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı bir bir çözme kavuşturacağız" dedi.Hassa Tüneli 2019'da YAP-İŞLETDEVRET ile ihale edilecekOTOBAN, Antakya üzerinden Cilvegözü'ne ulaştırılacak.Antakya-Yayladağı duble yolu 2019'da tamamlanacakAntakya-Altınözü duble yolu 2019 yatırım programına alındıHatay sınırları içinde OTOBAN ücretsiz olacakİskenderun-Toprakkale devlet yolunun ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı.Uzun zamandır beklenen Samandağ-Arsuz yolunun yapımı karar altına alındı.Karasu köprüsü-Kırıkhan duble yolunun Nisan 2019'da tamamlanacağı belirtildi.Hassa-Kırıkhan-Topboğazı duble yokunun eksik kısımlarının 2019'da tamamlanacağı karar altına alındı.Samandağ çevre yolu ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı."