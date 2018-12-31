Hedefim dünya şampiyonluğu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle başladığı bocce sporundaşampiyonluğuna uzanan 17 yaşındaki, gelecek yıl Arjantin'de düzenlenecek'na katılma hakkı elde ederek altın madalya kazanmak istiyor.nde eğitim öğretim gören, beden eğitimi derslerindeki performansıyla dikkati çekince, öğretmeni tarafından 2016 yılında okulun bocce takımına alındı. Bir süre okul takımında kendisini geliştiren, Türkiye genelindeki çeşitli ulusal ve bölgesel organizasyonlara da katılarak tecrübe kazandı. Organizasyonlardaki başarılı performansıyla öne çıkıp, milli takıma seçilme başarısını gösteren genç sporcu, 1-2 Aralık tarihlerindekentinde yapılan'nda Türkiye'yi temsil eden 4 sporcu arasında yer aldı.Hedef büyüten2019 yılında yapılacak organizasyonlardaniyi puanlar eldeederek önce Dünya Şampiyonası'nakatılmayı, ardındanburada altın madalyaya uzanmayıhedefliyor.Boccedemüsabakalar, tekli, ikili ve üçlü takımlar arasında yapılır. Tek kişilik bocce oyunları 4 topla, 2 kişilik bocce oyunları ise 2 topla oynanır. Bocce oyununda amaç hedef top olanatılan topun en yakın olmasını sağlamaktır. Yakın atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor.