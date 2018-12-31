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Hedefim dünya şampiyonluğu

Beden eğitimi dersinde öğretmenin dikkatini çekerek bocceye başlayıp Türkiye şampiyonu olan Gülhan Toklucu, Dünya Şampiyonası’na katılarak altın madalya kazanmayı hedefliyor “Her sporcu dünya şampiyonu olmak ister. Türkiye şampiyonluğu bana yetmiyor”

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Hedefim dünya şampiyonluğu
Mersin'de, beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle başladığı bocce sporunda Türkiye şampiyonluğuna uzanan 17 yaşındaki Gülhan Toklucu, gelecek yıl Arjantin'de düzenlenecek Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek altın madalya kazanmak istiyor. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören Gülhan Toklucu, beden eğitimi derslerindeki performansıyla dikkati çekince, öğretmeni tarafından 2016 yılında okulun bocce takımına alındı. Bir süre okul takımında kendisini geliştiren Gülhan, Türkiye genelindeki çeşitli ulusal ve bölgesel organizasyonlara da katılarak tecrübe kazandı. Organizasyonlardaki başarılı performansıyla öne çıkıp, milli takıma seçilme başarısını gösteren genç sporcu, 1-2 Aralık tarihlerinde İtalya'nın Campobasso kentinde yapılan Uluslararası Bocce (Raffa) Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden 4 sporcu arasında yer aldı.

2019'DA YENİ HEDEFLER
14-16 Aralık tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türkiye Şampiyonası'na katılan Gülhan Toklucu, genç kızlar kategorisinde birinci oldu. Hedef büyüten Gülhan, 2019 yılında yapılacak organizasyonlardan iyi puanlar elde ederek önce Dünya Şampiyonası'na katılmayı, ardından burada altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

BOCCE NEDİR?
Boccede müsabakalar, tekli, ikili ve üçlü takımlar arasında yapılır. Tek kişilik bocce oyunları 4 topla, 2 kişilik bocce oyunları ise 2 topla oynanır. Bocce oyununda amaç hedef top olan pallinoya atılan topun en yakın olmasını sağlamaktır. Yakın atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor.
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