İşadamının 300 bin TL’sini çaldılar

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Mersin'inTarsus ilçesinde işadamı Y.Ö.'nün bankadan çektiği 300 bin TL'si hırsızlar tarafından otomobilin ön koltuğundan çalındı. Y.Ö., Ziraat Bankası Makam Şubesi'ne giderek hesabından 300 bin TL çekti. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı. Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Y.Ö.'nün aracına oldukça yoğun olan caddenin kaldırımından sert bir cisim atıldı. İşadamı Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atıldığını fark etti. Talihsiz adam taşın kim tarafından atıldığını bulmak için çevreye bakarken, diğer taraftan araca yaklaşan ve yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan parayı alan bir başka şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis olayı gerçekleştiren 4 kişi arıyor.