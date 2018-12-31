Kanser hastaları müzikli eğlence ile moral depoladı

BUGÜN NELER OLDU

AdanaŞehir Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören kanser hastalarına, moral ve motivasyon sağlamak için müzikli eğlence düzenlendi. Eğlenceden son derece memnun kalan hastalar, hemşirelerin yaptığı yemek ve tatlılardan yedi. Onkoloji Kliniğinde kemoterapi tedavisi gören hastalara, hastane personeli ve hasta yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Türk sanat müziği eşliğinde, hemşirelerin elleriyle yaptığı yemek ve tatlıların ikram edildiği eğlence ile hastalar moral depoladı. Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde tedavi gören hastalar için kura çekerek hediyeler de dağıtan hastane personeli, hastalarla doyasıya eğlendi. Hasta yakınları ve hastalar da eğlenceden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da kemoterapi gören hastalara hediye edilmesi için Adana Demirspor atkısı ve beresi gönderdi. Prof. Dr. Timuçin Çil, etkinliğin yıl içerisinde bazı zamanlarda hastalara moral sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Timuçin Çil, "Hastalarımızın ana tedavilerini zaten yapıyoruz. Hastaların psikolojik durumuna yönelik de tedavi yaklaşımlarıyla da onlara destek olmamız gerekiyor. Bu hastalıkta sadece tedavinin değil psikolojik olarak da kendilerini her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek önemli" dedi.