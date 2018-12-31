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Kırmızı ışıkta beklerken alev aldı

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Kırmızı ışıkta beklerken alev aldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi Çevreyolu Kavşağı ışıklarda meydana geldi. Hüseyin Özfidan yönetimindeki 01 D 7128 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken birden alev aldı. Otomobili kullanan tamirci ustası Hüseyin Özfidan ve yanında yolculuk eden araç sahibi Cafer Aslan, yanan otomobilden canlarını kurtararak dışarı çıktı. Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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Kırmızı ışıkta beklerken alev aldı
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