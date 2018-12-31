MERSIN yeni yıla galibiyetle giriyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kırçiçeği Bodrum'u 64 sayı farkla 101-37 yenmenin sevincini yaşıyor. Başantrenör Olcay Orak, 2018 yılını galibiyetle kapattıklarını belirterek, "Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni yılda daha büyük hedeflere koşacağız"
dedi. Rakip karşısında Melis Talay, Petronyte, Sasa Cado ve Walker'ın performansı dikkat çekti. Galibiyette önemli rol oynayan oyuncular, farklı sonucu taraftara armağan etti. Teknik adam Orak, "Bu sezon hedefe ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
şeklinde konuştu.