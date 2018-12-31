Özel çocukların yeni yıl coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Son Nokta Engelliler Derneği, Gönüllü Anneler Topluluğu, Otizmle Barış Derneği ve Ay-Yıldız Engelliler Spor Kulübü tarafından engelli çocuklara yönelik olarak ortaklaşa düzenlenen Özel Çocuklar Yeni Yıl Kutlaması etkinliğine katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte engelli çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Dernek yöneticileri, etkinlik sırasında yaptıkları açıklamalarda, Adana Valiliği başta olmak üzere kendilerine destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. 'Özel' çocuklarla buluştuğu için büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Beyhan Demirtaş, ilgi ve şevkatle kucakladığı çocukların şahsında tüm engelli bireylerin yeni yıllarını kutladı.Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen dernek ve kulüplere teşekkür eden Demirtaş, engelli bireylerin daima yanlarında olacaklarını ifade etti. Beyhan Demirtaş'ın, yeni yılın barış, huzur ve mutluluklar getirmesi temennisinde bulunduğu "Özel Çocuklar Yeni Yıl Kutlaması", hayli renkli ve coşku dolu görüntülerle sürdü.