Rekortmenlerin GÖZÜ ZIRVEDE

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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, bireysel ve takım halinde Türkiye rekoru kıran Kahramanmaraş havalı tabanca takımı, uluslararası şampiyonalarda da derece yapmak için ter döküyor. Haftanın 4 günü havalı tabanca poligonunda çalışan Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Tabanca Takımı, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) uzman çavuş olarak görev yapan antrenörleri Özkan Çivi ve Yusuf Tuğsat yönetiminde başarı için tetiğe basıyor. Mersin'deki Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız erkeklerde takım halinde bin 108 puanla şampiyon olan sporcular, aynı zamanda da Türkiye rekorunu da kırdı.Türkiye şampiyonu olan sporculardan Abdulkadir Kılıç, ayrıca yıldız erkekler kategorisi bireysel yarışmalarda 376 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu. Antrenör Özkan Çivi de Türkiye Şampiyonası'na takımlarının damgasını vurduğunu belirtti. Çivi, yıldız erkekler kategorisinde Abdulkadir Kılıç'ın 376 puanla Türkiye rekoru kırdığını, yine aynı takımdan Mevlüt Alp Kılınç'ın 370 puanla ikinci ve Samet Yaprak'ın ise 362 puanla 3'üncü olduğunu kaydetti.