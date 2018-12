Şahinbey yeni evlileri Umre’ye gönderecek

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepŞahinbey Belediyesi her ay yeni evlenen bir çifti Umre ziyaretine gönderecek. Belediye tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan 196 çiftin sertifika töreninde konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu yeni evlenen çiftlere bir müjde daha vererek her ay bir çifti Umre ziyaretine göndereceklerini açıkladı. Şahinbey Belediyesi, 2009 yılında başlattığı Evlilik Okulu Projesini Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile bilirlikte yürütüyor. Şahinbey Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, başkan yardımcıları ve kursiyerler katıldı. Evlilik Okulu'nun birçok çiftin hayatını değiştirdiğini belirten Başkan Tahmazoğlu, bugüne kadar 26 bini aşkın kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde eğitimlere katılanlar arasından her ay bir çifti umre ziyaretine göndereceklerini açıklayan Tahmazoğlu, "Yeni evlenenlere çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ancak, çiftlerimize bir sürprizimiz daha olsun ve evlenecek olan bir çiftimizi sertifika törenimizde kurayla umreye gönderelim. Şubat tatilinde 164 öğrencimizi de umreye göndereceğiz" dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu 176 kişilik yeni evlenen çift listesinden bir çifti belirlemek için 0'dan 9'a kadar yazdığı kağıtlardan birini salonda bulunan bir çocuğa, iki kağıdı ise müftülere çektirerek Umreye gidecek olan çiftleri belirledi.