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Gaziantep'teRessam Murat Oğuz, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma adresi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde 'Zamansız Renkler' temalı 9'uncu kişisel resim sergisini açtı. Ressam Murat Oğuz, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı farklı boyutlarda 32 eserini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturdu. Sanat çalışmalarını Antalya'da atölyesinde sürdüren Oğuz, "Resim sanatıyla, elektriğin olmadığı çocukluk yıllarımın soğuk kış gecelerinde, annemin bize uzun uzun anlattığı masallardan biriyle tanıştım" dedi. Oğuz, masalın ne başını ne de bütününü hatırladığını, aklında kalan tek sahnenin, yakışıklı gencin güzel kızı sevmesi olduğunu anlattı. Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu belirten Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri haline geldiklerinin altını çizdi. Murat Oğuz'un Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 24 Ocak tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.