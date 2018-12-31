Sel felaketleri birçok sorunu beraberinde getiriyor

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KKTC'deyaşanan sel felaketinin ardından oluşabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, sel nedeniyle meydana gelen fiziki zarar yanında, yüzey sularının birbirine karışması sonucu biyolojik zararın da gündeme geldiğini, bunun da insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Sel felaketinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nedim Çakır, bu nedenle oluşabilecek muhtemel riskler hakkında bilgiler verdi. Sel felaketlerinde kırsal kesim bölgelerinin şehirlere göre daha büyük risk altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Nedim Çakır, bu bölgelerdeki hayvan dışkılarının sel sularının gücü ile taşınarak içme sularına karışması sonucu çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini söyledi.