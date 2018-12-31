Tır çekici ile çarpıştı, karayolu trafiğe kapandı

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Osmaniye'ninKadirli ilçesinde tır ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, tırın yola devrilen dorsesi Kadirli-Kozan karayolunu uzun süre trafiğe kapattı. Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Kozan karayolu Çukurköprü mevkisine 200 metre mesafede meydana geldi. Ali Dinçay (24) yönetimindeki 31 FJ 668 plaka dorseli tır ile Ali Görünmez'in kullandığı 80 LE 436 plakalı üzerinde arızalı bir kamyonet yüklü çekici çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır dorsesinden ayrılarak yol kenarındaki tarlaya uçarken, tırdan ayrılan dorse ise yolu trafiğe kapattı. Tır ve çekici sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Karayolu devrilen tırın dorsesi nedeniyle uzun süre kapalı kalırken, jandarma ekipleri bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.