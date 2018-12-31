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Trende yolculara kimlik sorgulaması

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Trende yolculara kimlik sorgulaması
Niğde'nin Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Adana- Kayseri arasında sefer yapan Erciyes Ekspresi'nde yaklaşık 300 yolcunun kimlik sorgulamasını yaptı. Sorumluluk sahası olan otoyol, karayolu ve demiryolu güzergahında denetimlerin devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Amiri Cemil Diri, "İlçe Emniyet Amirliği olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliklerini temin etme konusunda sürekli olarak denetimlerimiz devam edecektir. Şehir içi ve şehirlerarası yollar ile trenlerde görevli trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılarak, yılbaşı öncesi gerekli güvenlik ve trafik önlemleri alındı" dedi.
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Trende yolculara kimlik sorgulaması
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