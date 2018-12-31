Uygulamada çok sayıda suç aleti ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye polisinin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmaniye otogarında iş yerleri ve araçlara yönelik uygulama yaptı. Özel harekat. Terör ve narkotik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, işyerleri ve araçlar tek tek arandı. Yapılan aramalar sonucunda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 45 av tüfeği fişeği, 13 bıçak, 9 muşta, 145 gram toz esrar ve 114 gram kubar esrar ele geçirildi.