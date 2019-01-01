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2019 Demirspor yılı olacak

78. yaşını kutlayan Demirspor, 2018 yılında Murat Sancak başkanlığında köklü değişimler yaşadı. Başkan Sancak, “Yeni yılda Süper Lig’e çıkacağız” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
2019 Demirspor yılı olacak
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Adana Demirspor 78. yaşını kutluyor. Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla 2018 yılında kurumsallaşma adına çok önemli adımlar atan mavilacivertli ekip 79. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor.

ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ
Başkan Sancak, köklü değişimin yeni yılda da devam edeceğini belirterek, "Kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın saygın davranışlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI
Adana Demirspor taraftarını gönülden kucakladığını belirten Başkan Sancak, "Birliktelik duygumuzdan güç alarak hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni yaşımızda hep beraber emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.
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2019 Demirspor yılı olacak
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