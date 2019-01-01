2019 Demirspor yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Adana Demirspor 78. yaşını kutluyor. Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla 2018 yılında kurumsallaşma adına çok önemli adımlar atan mavilacivertli ekip 79. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor.Başkan Sancak, köklü değişimin yeni yılda da devam edeceğini belirterek, "Kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın saygın davranışlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.AdanaDemirspor taraftarını gönülden kucakladığını belirten Başkan Sancak, "Birliktelik duygumuzdan güç alarak hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni yaşımızda hep beraber emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.