Adana polisinden sürücülere uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları kış aylarında yaşanan trafik kazalarına karşı uyardı. Yetkililer, "Kış şartlarının yoğun olarak görüldüğü Pozantı, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve il dışına seyahat eden sürücüler araçlarında mutlaka kar lastiği bulundurmalı, güvenlik açısından çok önemlidir" dediler.Emniyet yetkilileri, yağışlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin azalmasından dolayı, araçların fren mesafesinin korunmasının en önemli kural olduğunu hatırlattı. Yetkililer, "Sürücüler araçlarında çekme halatı, takoz, zincir, reflektör, kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı, birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü bulundursunlar" diye konuştular.Pozantı, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve il dışına seyahat eden sürücülerin araçlarında mutlaka kar lastiği bulundurmalarının güvenlikleri açısından önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların trafik kazalarından uzak, huzurlu, güvenlikli ve kaliteli bir trafik ortamında bulunmalarını sağlamak için çalışmaların kararlılıkla devam edileceğini belirttiler.