Adana ve Gaziantep’te silah kaçakçılarına darbe

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana ve Gaziantep polisinin silah kaçakçılarına yönelik ortaklaşa gerçekleştirdiği ve aralarında emekli polis ve emekli emekli infaz koruma memurunun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1'i kurusıkı olmak üzere 39 tabanca ve 3 tüfek ile bu silahlara ait 3 bin 546 adet mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılıklarına yönelik Adana ve Gaziantep'te 12 adrese operasyon düzenledi. Aralarında emekli polis memuru ve emekli infaz koruma memurunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da 1'i kuru sıkı olmak üzere 39 tabanca, ve 3 tüfek ile bu silahlara ait 3 bin 546 mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirilmiştir. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.