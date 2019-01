Angutun sadakati görülmeye değer

BUGÜN NELER OLDU

kışı geçirmek üzere Güney Asya ülkelerine göç eden, yaz aylarında ise 5 bin kilometre yol katedip Osmaniye'de bir çiftliğe kurduğu yuvasına dönen dişi angut, bu yıl göç vakti gelmesine rağmen çiftlikten ayrılmadı. Osmaniye'nin Karacalar köyünde bulunan Hakan Tuncer'e ait çiftliğe 6 yıl önce gelerek yuva yapan dişi ve erkek angut, her yıl yaz aylarında çiftlikteki yuvalarına dönüyor, burada yavruladıktan sonra, yavruları ile birlikte kışı geçirmek üzere Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi Güney Asya ülkelerine göç ediyordu. Bu yıl Türkiye'deki yuvasına tek başına dönen dişi angut, göç vakti gelmesine rağmen yuva yaptığı çiftlikten ayrılmadı. Karacalar köyünde bulunan çiftliğin sahibi Hakan Tuncer, dişi ile erkek ördeğin 6 yıl önce çiftliğine gelerek yuva yaptıklarını söyledi. Yuvalarına hiç dokunmadığını ve onları beslediğini dile getiren Tuncer, "O seneden sonra her yıl çiftliğime gelerek yuva yapıyorlar, yavrularını yumurtadan çıkarıp hep birlikte göç ediyorlardı. 6 sene boyunca bu hiç aksatmadan böyle devam etti" dedi. Her yıl 9 ila 11 arası yavru çıkardıklarını ancak yavruların ertesi sene gelmediğini sadece anne baba ördeğin geri geldiğini anlatan Tuncer, "Bu yıl erkek ördek gelmedi. Sadece dişisi geldi. O da yanıma gelip bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Normalde erkeği varken yanıma hiç gelmezdi. Bu yıl benden kaçmıyor hatta kendi gelip yanıma konuyor. 6 yıl- dan beri çiftliğe gelip yavrulayan angut tek kaldı ve ona artık biz bakıyoruz" diye konuştu.