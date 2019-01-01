“Ben Suriyeliyim, Ben de İnsanım” sergisi ilgi gördü

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İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Erasmus Gençlerle Diyalog" projesi kapsamında İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan, "Ben Suriyeliyim, Ben de İnsanım" temalı sergi büyük beğeni topladı. Serginin açılışına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu ve İskenderun Müftüsü Osman Şekerci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Suçıkağı Paşa Karaca İlkokulu Müdür Yardımcısı Hanefi Zobar; "Projemiz, 2018- 2020 yılları arasında, Türkiye, Litvanya ve Romanya'dan katılım gösterecek yaklaşık 100 gençle yürütülecek. Proje kapsamında gençlerle birlikte ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele üzerine çalışmalar yapılıp, mülteci sorunları da ele alınacak. Yarışma kapsamında Hatay genelinde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin kendi ülkelerinde yaşadıkları dramı ve ülkemizde yaşadıkları mutluluğu kendi resimlerinden gözlemlemek istedik" dedi.