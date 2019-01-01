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Çocukların şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi büyüledi

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Çocukların şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi büyüledi
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Valiliği'nce başlatılan 'Güney Adana Kalkınma Programı' kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Şiir Dinletisi ve Tiyatro Gösterisi" etkinliklerine katıldı. Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kurum bünyesindeki çocuklar ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte okunan şiirler ve sergilenen tiyatro gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. Hayli ilgi gören ve coşkulu görüntülere sahne olan etkinlik, çocuklar, aileler ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona ererken Demirtaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve kurum bünyesindeki tüm çocuklar ile ailelerin yeni yıllarını kutladı.
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Çocukların şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi büyüledi
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