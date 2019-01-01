Eğitim yuvası muhtarlık

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Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar (47), kendi imkanları ile kiralayıp muhtarlık tabelası astığı dükkanı eğitim yuvası haline getirdi. 2014'ten bu yana yaklaşık 140 kadının okuma-yazma öğrendiği muhtarlıkta toplanan kitaplar okullara, kıyafetler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gençlerin donanımlı bireyler haline gelmesini amaçlayan Dindar'ın ücretsiz internet imkanı da sunduğu muhtarlık, şimdilerde tiyatro kursuna ev sahipliği yapıyor. 30 Mart 2014'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'na seçilen Mehmet Dindar, göreve gelmesinin hemen ardından farklı bir muhtarlık profili çizmek istedi. Mevcut muhtarlık binasının yetersiz kalması üzerine kendi maddi imkanları ile bir dükkan kiralayan Dindar, açılmasını sağladığı kurslar ile mahalle halkının ve gençlerin kültür- sanat etkinlikleri ile iç içe olmasını sağladı. Kurslar ile 2014'ten bu yana 140 kadının okuma-yazma öğrenirken, bin 630 kişi sertifika sahibi oldu. Vatandaşların ayrıca burada bir araya gelerek kitap okuyor ve bilimsel tartışmalar gerçekleştiriyor. Yaptığı hizmetler ve vatandaşlardan aldığı tepkilerden bahseden Dindar, "Bu kursta toplumun soysal sıkıntılarına merhem olmaya çalışıyoruz. Çeşitli sosyal projelere imzalar atıyoruz. Bunları yaparken insanların mutlu bir şekilde buradan faydalanmalarından onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmemiz gerektiğini düşündüğüm içir farklı bir muhtarlık çizgisi vardı aklımda. Bunu kendi başıma uygulamadım. Vatandaşlarımızın desteği ile beraber bütün projeleri hazırladık ve topluma bir şekilde tanıttık" dedi.