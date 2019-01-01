Ekmekler hayvanlara yem oldu

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Dulkadiroğlu Belediyesi'nce bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla 50 ayrı pilot noktaya yerleştirilen toplama kutularında biriken ekmekler, dağlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına yem oldu. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi.Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için harekete geçti. İlçenin 50 ayrı pilot noktasına yerleştirilen toplama kutularında biriken ekmekleri alan belediye ekipleri, esnaftan temin edilen yeşilliklerle ekmekleri yaban hayvanları için 2 bin 443 rakımdaki Ahir Dağı'nın farklı noktalarına bıraktı.İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kış şartlarının yaşandığını dile getiren başkan Okay, "Hem ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek hem de israfı azaltmak için çeşitli yerlere bayat ekmek toplama alanları oluşturduk. Bu projemiz yaklaşık dört yıldır devam ediyor. Normal zamanlarda bu ekmekleri topluyoruz ve hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Kış aylarında da yaban hayvanlarının bu husustan istifade etmesi adına çalışma yapıyoruz. Yaban hayvanlara yiyecek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.