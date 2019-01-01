Gaziantep Polisgücü Türkiye şampiyonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

KADIN Hokey takımının ardından Polisgücü Spor, erkeklerde de Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Hokey Federasyonu'nun Alanya'da gerçekleştirdiği Kapalı Alan Erkekler 2018-2019 Türkiye Hokey Süper Ligi'nde 18 maçta 182 golle en yakın rakibine 16 puan fark atarak 54 puanla şampiyon oldu. GAZIANTEP Polisgücü Spor, şampiyonluğun ardından Şubat 2018'te Avrupa'nın en üst hokey ligi olan Trophy Lig'de Türkiye'yi temsil edecek.kupasını evine götürdü. Büyük sevinç yaşayan oyuncular,şeklinde konuştu.