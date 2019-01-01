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Gençlerde şampiyon Tarsus Anadolu

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Gençlerde şampiyon Tarsus Anadolu
MERSIN'DEKI Okullararası Genç Erkekler Futbol (A) il birinciliği final müsabakasında Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ni 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi arasında oynanan final maçını Toros Anadolu Lisesi 3-1 kazanıp şampiyon olurken Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anamur Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il 3'üncü oldu. Şampiyon olan Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, 10-14 Ocak 2019 tarihlerinde Yozgat ve Karaman'da yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde Mersin'i temsil edecek.
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Gençlerde şampiyon Tarsus Anadolu
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