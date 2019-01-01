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Hizmet-İş’in sözleşmesini Türkiye konuşuyor

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Hizmet-İş’in sözleşmesini Türkiye konuşuyor
TÜRKİYE gündeminde sıcaklığını koruyan asgari ücrete verilen zam konuşulurken, Belediyelerde çalışan işçilerin maaşları siyasiler arasında polemik olmuştu. Hizmet-İş Sendikası'nın geçtiğimiz gün Niğde Belediyesi Personel A.Ş. işçileri için yaptığı toplu iş sözleşmesi ve aldığı zam Türkiye genelinde gündem oluşturdu. HAK-İŞ Niğde'de rekor zam olarak sözleşme imzalandığı belirtildi. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu yaptıkları toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelinde örnek olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.
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Hizmet-İş’in sözleşmesini Türkiye konuşuyor
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