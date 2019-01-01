Hizmet-İş’in sözleşmesini Türkiye konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

gündeminde sıcaklığını koruyan asgari ücrete verilen zam konuşulurken, Belediyelerde çalışan işçilerin maaşları siyasiler arasında polemik olmuştu. Hizmet-İş Sendikası'nın geçtiğimiz gün Niğde Belediyesi Personel A.Ş. işçileri için yaptığı toplu iş sözleşmesi ve aldığı zam Türkiye genelinde gündem oluşturdu. HAK-İŞ Niğde'de rekor zam olarak sözleşme imzalandığı belirtildi. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu yaptıkları toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelinde örnek olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.