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Kar temizliği yaparken hayatını kaybetti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
Kar temizliği yaparken hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'IN Onikişubat ilçesinde karla mücadele kapsamında yol temizleme çalışması yürüten dozerin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Yiğit hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde dozer operatörü olan Mehmet Yiğit'in (33) kullandığı iş makinesi, Şahinkayası Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yürüttüğü sırada şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede operatör Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölen Mehmet Yiğit'in dün gece baba olduğu öğrenildi.
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Kar temizliği yaparken hayatını kaybetti
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