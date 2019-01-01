Limon üreticinin yüzünü ekşitti

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Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, üreticinin en büyük geçim kaynaklarından olan limonun alıcı bulmadığından dolayı dalında kaldığını söyledi. Şahin, geçen yıl 2 lira 20 kuruştan dalında satılan limonun bu yıl 1 liraya alıcı bulamadığını kaydetti.Türkiye'nin yüzde 65 limon üretimini tek başına karşılayan Erdemli'de yetişen limonun yüzde 70'inin dalında beklediğini kaydeden Şahin, "İlçemizin ekonomisi domates ve limon üretimine bağlıdır. Domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürürken limon ise tamamen ekşitti. Erdemli ilçemizde 500 bin tona yakın limon üretimi gerçekleşmektedir. Ancak bu yıl alıcısı olmadığı için limonun yüzde 70'i dalında kalmıştır" dedi.