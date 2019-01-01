Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Limon üreticinin yüzünü ekşitti

Limon üreticinin yüzünü ekşitti

500 bin tona yakın limon dalında alıcı bekliyor. Üretici kilosunu 1 liraya satamıyor

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
Limon üreticinin yüzünü ekşitti
Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, üreticinin en büyük geçim kaynaklarından olan limonun alıcı bulmadığından dolayı dalında kaldığını söyledi. Şahin, geçen yıl 2 lira 20 kuruştan dalında satılan limonun bu yıl 1 liraya alıcı bulamadığını kaydetti.

YÜZDE 70'İ DALINDA
Türkiye'nin yüzde 65 limon üretimini tek başına karşılayan Erdemli'de yetişen limonun yüzde 70'inin dalında beklediğini kaydeden Şahin, "İlçemizin ekonomisi domates ve limon üretimine bağlıdır. Domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürürken limon ise tamamen ekşitti. Erdemli ilçemizde 500 bin tona yakın limon üretimi gerçekleşmektedir. Ancak bu yıl alıcısı olmadığı için limonun yüzde 70'i dalında kalmıştır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Limon üreticinin yüzünü ekşitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN