Mersin’de özel tenis etkinliği

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MERSIN'DE, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından özel sporcular için tenis şöleni etkinliği düzenlendi. Mersin Tenis Kompleksi'ndeki etkinlikte konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, sporda engelin olmadığını belirti.Yıldızbakan,dedi.Yıldızbakan, bu tür etkinliklere 2019 yılında da genişletilerek devam edeceklerini sözlerine ekledi. Özel sporcular tenis branşındaki hünerlerini sergilerken, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan da özel çocuklarla tenis oynadı.