Mersin’de özel tenis etkinliği

MERSIN'DE, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından özel sporcular için tenis şöleni etkinliği düzenlendi. Mersin Tenis Kompleksi'ndeki etkinlikte konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, sporda engelin olmadığını belirti.
Yıldızbakan, "Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bütün spor branşlarında normal sporcularımıza yaptığımız etkinlikler gibi, bu özel sporcularımıza da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. 2019 YILINDA BÜYÜTEREK DEVAM... Onların artık evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Bu özel gençlerimizi toplumla bir araya getirmek, onları kendi varlıklarından haberdar etmek ve normal bir birey gibi hayata sarılmalarını sağlamak istiyoruz"
dedi.
Yıldızbakan, bu tür etkinliklere 2019 yılında da genişletilerek devam edeceklerini sözlerine ekledi. Özel sporcular tenis branşındaki hünerlerini sergilerken, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan da özel çocuklarla tenis oynadı.