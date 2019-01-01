Mezarlık yanında intihar girişimi

ADANA'DA
bir kişi, babasının
kabrinin
bulunduğu
mezarlık yanında
yakınlarının
"yapma" demesine
rağmen
tabanca ile göğsüne
ateş ederek
intihar girişiminde
bulundu.
Edinilen bilgiye
göre, olay merkez
Seyhan ilçesi,
Camuzcu Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, şalgamcılık yapan 2'si kız 3
çocuk babası Bülent O. (52) babasının kabrinin
bulunduğu Camuzcu Mezarlığına
gelerek dayısı Nizamettin Yılmaz'ı arayıp
intihar edeceğini söyledi. Yılmaz,
yeğenine, "Bir
cahillik yapma
bekle geliyorum"
dedi.
Yılmaz otomobil
ile yeğeninin
bulunduğu
yere gitti.
Ancak Bülent
O., dayısını
görünce elindeki
tabancayı
kalbine dayadı.
Yılmaz,
"yapma" diye
bağırdı ancak Bülent O. bu arada göğsüne
ateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlilerini
aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,
şahsa ilk müdahaleyi yapıp Seyhan Devlet
Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan
Bülent O. ameliyata alındı.