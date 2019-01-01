Mezarlık yanında intihar girişimi

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bir kişi, babasınınkabrininbulunduğumezarlık yanındayakınlarının"yapma" demesinerağmentabanca ile göğsüneateş ederekintihar girişimindebulundu.Edinilen bilgiyegöre, olay merkezSeyhan ilçesi,Camuzcu Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, şalgamcılık yapan 2'si kız 3çocuk babası Bülent O. (52) babasının kabrininbulunduğu Camuzcu Mezarlığınagelerek dayısı Nizamettin Yılmaz'ı arayıpintihar edeceğini söyledi. Yılmaz,yeğenine, "Bircahillik yapmabekle geliyorum"dedi.Yılmaz otomobilile yeğenininbulunduğuyere gitti.Ancak BülentO., dayısınıgörünce elindekitabancayıkalbine dayadı.Yılmaz,"yapma" diyebağırdı ancak Bülent O. bu arada göğsüneateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlileriniaradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,şahsa ilk müdahaleyi yapıp Seyhan DevletHastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunanBülent O. ameliyata alındı.