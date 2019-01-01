Öğrencileri çevre temizliği yaptılar

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Doğu Koleji Coğrafya Kulübü ve Düşünce Kulübü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için örnek olacak bir etkinliğe imza atarak Lefkoşa Sanat Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Amaçlarının doğayı sevip, çevre bilincini çevrelerindeki insanlara anlatıp, herkesin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak olduğunu ifade eden kulüp öğrencileri, sağlıklı bireylerin sağlıklı çevre ile olacağının mesajını da verdiler. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Öğretmenlerinden Başak Özaltınok, medeniyetlerin temel göstergelerinden birisinin temizlik olduğunu dile getirerek, bedenen, ruhen ve yaşanılan çevre itibariyle temiz bir toplum olabilmek için bu duyarlılığın en yükse seviyede olması gerektiğine vurgu yaptı. Yakın Doğu Koleji olarak bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Özaltınok, "Ağaç yaşken eğilir" dedi.